Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Franse nationale vrouwenvoetbalploeg

Een dag nadat hij met een 1-2-nederlaag in een oefeninterland tegen Bolivia zijn taak als bondscoach van Saoedi-Arabië beëindigde, is Hervé Renard aangesteld als nieuwe trainer van het Franse vrouwenelftal. Dat maakte de Franse voetbalfederatie donderdag bekend.

De 54-jarige Renard neemt het stokje over de autoritaire Corinne Diacre, die op 9 maart werd ontslagen onder druk van enkele topspeelsters van het land. Hij moet Les Bleues doen schitteren op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland (20 juli-20 augustus), waarna de Olympische Spelen van volgend jaar in de eigen hoofdstad het hoofddoel vormen.

Eerder verdiende Renard zijn sporen als bondscoach van Zambia, Ivoorkust, Marokko en Saoedi-Arabië. Zowel met Zambia (2012), als met Ivoorkust (2015) won hij de Africa Cup. De voorbije maanden werd hij ook als mogelijke opvolger voor Roberto Martinez bij de Rode Duivels genoemd. Met het leiden van een vrouwenteam heeft de voormalige verdediger geen ervaring, toch kreeg hij van de Franse voetbalbond de voorkeur op meerdere andere kandidaten.