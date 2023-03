Deurwaarders mogen niet langer computers en smartphones in beslag nemen

Deurwaarders mogen niet langer laptops en mobiele telefoons in beslag nemen. Dat staat in de nieuwe lijst met gevrijwaarde goederen die donderdag op voorstel van Melissa Depraetere (Vooruit) groen licht kreeg in de plenaire Kamer. N-VA onthield zich bij de stemming.

In het gerechtelijk wetboek staat een lijst met goederen die deurwaarders nooit in beslag mogen nemen. Momenteel gaat het onder meer om wasmachine en strijkijzer, maar ook om “een koe, of twaalf schapen of geiten (..) alsmede een varken en vierentwintig dieren van de hoenderhof, met het stro, voeder en graan, nodig voor het strooisel en de voeding van dat vee gedurende één maand”.

De lijst was dus dringend aan vernieuwing toe. Op voorstel van Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere zullen voortaan onder meer de laptop die nodig is voor het werk of een opleiding, de bijbehorende printer, de mobiele telefoon en de strijkplank op de lijst staan. De laptops mogen niet meer waard zijn dan 2.500 euro op het moment van de inbeslagname, voor de mobiele telefoons wordt een grens van 500 euro gehanteerd. De dieren worden geschrapt van de lijst.

De bescherming wordt bovendien uitgebreid tot de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de schuldenaar en zijn of haar kinderen. De termijn om verzet aan te tekenen tegen de inbeslagname wordt tot slot uitgebreid tot vijftien dagen.

In 2021 hebben deurwaarders in totaal 179.563 keer beslag gelegd op goederen bij huishoudens met een schuldproblematiek, blijkt uit cijfers die Depraetere opvroeg bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “Mensen die in de schulden terechtkomen, hebben het vaak al moeilijk. Het kan niet de bedoeling zijn dat de computer waarmee je kind het huiswerk maakt of de laptop die je nodig hebt voor het werk afgenomen wordt. Sommige spullen zijn gewoon onmisbaar geworden.”