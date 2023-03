Engie lanceert voor het eerst sinds het begin van de energiecrisis weer een vast contract. Het is maar beschikbaar voor een “beperkte hoeveelheid” klanten, zegt de marktleider. Is het interessant om je daar meteen voor in te schrijven? Of kies je toch beter een variabel contract? Of dat ene andere soort contract waar energieleveranciers bewust niet mee uitpakken?