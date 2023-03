Nog altijd twee werven én gasgeur op parcours van De Ronde

In minder dan drie dagen voor de start van De Ronde is het parcours in de Brugse binnenstad nog op twee plaatsen onderbroken wegens werkzaamheden. “Maar alles zit op schema”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Zondag is het aan Van Aert en co om zich in het zweet te werken, maar de wegenwerkers hebben nu al hun duit in het zakje gedaan. Het was de voorbije dagen en weken immers alle hens aan dek om het parcours door de binnenstad – van de Markt via Wollestraat, Dijver, Mariastraat en Katelijnestraat naar de ring – klaar te krijgen voor de terugkeer van Vlaanderens Mooiste. Op twee plaatsen is het traject nu nog afgesloten wegens de werkzaamheden: de Mariastraat en de Dijver.

De Mariastraat werd, naar aanleiding van de heraanleg van de Katelijnestraat, vernieuwd. “Deze werken zijn ondertussen volledig afgerond. Wel is er nog een werfzone ingericht voor de plaatsing van een pompinstallatie ernaast. De straat zal dit weekend worden vrijgegeven, de werken aan de pomp worden na De Ronde voortgezet”, zegt burgemeester De fauw. (Lees verder onder de foto)

Het is alle hens aan dek in Brugge om alles klaar te krijgen voor de Ronde van Vlaanderen. Donderdag was de opbouw van het podium bezig. — © mvn

Ook de Dijver was donderdag nog afgesloten voor alle verkeer wegens werkzaamheden die nu al enkele weken duren. “Fluxys moest er dringende werken uitvoeren nadat enkele kleine gaslekken werden vastgesteld. Intussen is alles hersteld, maar moet het wegdek nog uitdrogen”, zegt De fauw.

Opvallend: mogelijk zullen wielrenners en supporters zondag toch nog een gasgeur waarnemen. “Volgens de aannemer kan het zijn dat die geur nog in de bodem zit en daardoor nog een tijdje kan blijven hangen. Een beetje vervelend, maar niets om zich zorgen over te maken”, aldus De fauw.