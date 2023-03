Dergelijke units levert Warsco voor Project One. — © rr

Genk/Antwerpen

De Genkse ontwerper en bouwer van werfketen en mobiele huisvesting Warsco Units is bezig met de productie van 1.500 units voor de werf van Project One van de Britse chemiegroep Ineos in Antwerpen. Dat zijn er meer dan de volledige jaarproductie van Warsco Units.