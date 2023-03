Remco Evenepoel surprise van de chef voor de Ronde? Niets van aan: wereldkampioen vertrokken naar de Teide

In de Vlaamse Ardennen zoemde het zowaar bij sommige andere teams dat Remco Evenepoel wel eens de surprise van de chef voor zondag kon zijn. Bij Soudal – Quick-Step konden ze een schaterlach niet onderdrukken. “Ooit rijdt hij wel eens de Ronde van Vlaanderen, maar dit jaar niet”, zei de teamleiding.

Vrijdagmiddag maakt Patrick Lefevere pas zijn ploeg bekend voor de Ronde van Vlaanderen. Dat doet hij in de gebouwen van sponsor Quick-Step die een kwarteeuw sponsorschap viert. De zeven komen uit de negen namen Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Kasper Pedersen, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Tim Declercq, Davide Ballerini, Bert Van Lerberghe en Tim Merlier, maar in principe vallen de Belgische kampioen en zijn lead-out af. Merlier reed donderdagmiddag wel de verkenning van de Ronde van Vlaanderen mee nadat hij eerst bij de kinesist was geweest om zijn door een val in Dwars door Vlaanderen geraakte heup te behandelen. De kans dat Merlier Roubaix rijdt, neemt daarentegen wel toe. (hc)

© BELGA