Valentine Dumont verbetert haar Belgisch record op 200m vrije slag

Valentine Dumont (22) heeft donderdag haar Belgisch record op de 200 meter vrije slag aangescherpt tot 1:57.91 op de Spaanse kampioenschappen in groot bad in Palma de Mallorca.

Dumont deed zo zeven honderdsten beter dan in mei 2021, toen ze op het EK in de Hongaarse hoofdstad Boedapest aantikte in 1:57.98.

Uitkomend voor de club C.E. Mediterrani uit Barcelona won Dumont de A-finale. In de reeksen had ze donderdagvoormiddag met 1:58.81 ook al de scherpste chrono van alle deelneemsters laten optekenen.

Dumont is in groot bad ook Belgisch recordhoudster op de 400 m vrij en de 200 m vlinder.