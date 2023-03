Horeca Vlaanderen verbaasd over nieuw alcoholplan: “Gratis water bestaat helaas niet”

De federale en alle deelstaatregeringen willen restaurants en cafés die alcohol serveren, gratis water laten aanbieden. Dat is één van de meest opvallende maatregelen in het nieuw interfederaal alcoholplan dat ze woensdag afklopten. Horeca Vlaanderen heeft hier vragen over. Zij pleiten ervoor de keuze aan de uitbaters laten.

De verschillende regeringen willen 75 maatregelen introduceren die schadelijk alcoholgebruik moeten tegengaan. Horeca Vlaanderen schaarde zich eerder al achter initiatieven met die doelstelling, maar vindt overleg cruciaal om te bepalen wie daar welke rol in kan opnemen. “Vorige maand is het alcoholplan van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke al eens in de media geanalyseerd. Verder overleg met de betrokken sectoren leek ons logisch, want juiste sensibilisering over verantwoord omgaan met alcohol is belangrijk”, vertelt CEO Matthias De Caluwe.

Vooral het idee om alle sectoren waar alcohol verkocht wordt, gratis water te laten aanbieden, roept vragen op bij de sectororganisatie. “We vragen ons af of het stimuleren om gratis water aan te bieden waar men alcohol verkoopt, zal bijdragen aan het verminderen van schadelijk gebruik. Is er onderzoek gedaan naar de impact van deze maatregel?” Ze willen die vragen graag meenemen naar een verder overleg. “We hebben gevraagd om verdere toelichting bij het bredere plan en hebben bevestiging gekregen dat er dialoog zal komen. Dat is al positief nieuws”, aldus De Caluwe

Daarnaast zijn er ook economische gevolgen voor de sector. “Gratis bestaat helaas niet. Ook kraantjeswater moet je filteren, er is iemand die het moet bedienen enzovoort.” Sommige cafés en restaurants bieden al gratis kraantjeswater aan, maar vaak telt dat op een andere manier door. “We pleiten voor het behoud van die keuzevrijheid van de ondernemers.”