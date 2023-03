Turkse verkiezingsautoriteiten verwerpen bezwaar tegen kandidatuur van president Erdogan

Verschillende oppositiepartijen hadden een klacht ingediend tegen het voornemen van Erdogan om zichzelf als president op te volgen. Ze stelden dat de kandidatuur van Erdogan ingaat tegen de grondwet, maar dat argument werd van tafel geveegd.

De oppositie had aangehaald dat Erdogan in 2014 tot president werd verkozen en in 2018 herkozen werd. Volgens de grondwet is een derde ambtstermijn enkel mogelijk wanneer het parlement nieuwe verkiezingen afdwingt, aldus nog de oppositie. De verkiezingen van 14 mei zijn er op basis van een presidentieel decreet gekozen.

De regering verwijst naar het grondwetsreferendum uit 2017 en stelt dat de eerdere ambtstermijnen van Erdogan daardoor niet meetellen.