Groen pleit voor taks op privéjets: “Klein groepje mensen geniet van korte reisjes, maar klimaatschade raakt ons allemaal”

Groen wil dat er een taks komt op privéjets. Uit nieuwe cijfers blijkt immers dat het aantal vluchten met die jets vorig jaar met 52 procent gestegen is in ons land. Groen-covoorzitster Nadia Naji is ook voorstander van een Europees verbod op korte vluchten als er alternatieven zijn. “Voor reizen van korte afstanden moet de meest ecologische keuze de goedkoopste en meest logische keuze worden”, zegt Naji.

Uit een analyse van een Nederlands milieuadviesbureau in opdracht van Greenpeace blijkt dat het aantal privéjetvluchten in Europa vorig jaar met 64 procent is gestegen tot 572.806. In België vertrokken er 10.618 privéjets, een stijging met 52 procent. “Per passagier zijn privéjets tot 14 keer meer vervuilend dan commerciële vliegtuigen en zelfs 50 keer meer vervuilend dan treinen. Toch blijven ze quasi volledig vrijgesteld van belastingen”, zegt Groen.

De partij pleit daarom voor een jettaks. Covoorzitster Naji verwijst naar het advies van de Europese NGO Transport & Environment en wil privéjets belasten met tarieven vergelijkbaar met degene die Zwitserland heeft, dat wil zeggen ten minste 3.000 euro. “Dit probleem pakken we dus best Europees aan. Op dat niveau is een verbod te overwegen als er alternatieven zijn”, aldus Naji.

“Een klein groepje mensen geniet van korte vliegreisjes, maar de klimaatschade raakt ons allemaal”, zegt Naji nog. “Een gemiddelde vlucht van vier uur in een privéjet stoot evenveel CO2 uit als de gemiddelde Europeaan in een heel jaar. In tijden van een gigantische klimaatcrisis vinden we het vanzelfsprekend dat wie kiest voor een privéjet, die buitensporige uitstoot compenseert”, besluit de covoorzitster.