Vrouw in Brazilië na tien uur levend bevrijd uit graftombe

In Brazilië is een 36-jarige vrouw die opgesloten zat in graftombe na een lijdensweg van tien uur levend uit haar benarde situatie bevrijd, meldt de politie.

Werknemers van de gemeentelijke begraafplaats van Visconde do Rio Branco, in de staat Minas Gerais, sloegen dinsdag alarm nadat ze in de buurt van een bovengrondse grafnis, die recent was afgesloten met cement en bakstenen, bloedsporen opmerkten, aldus de militaire politie in een communiqué. Agenten die ter plaatse kwamen, hoorden hulpgeroep en braken de nis open. In de tombe troffen ze een vrouw aan, die verwondingen vertoonde aan het hoofd en de armen.

Het onfortuinlijke slachtoffer was volgens de politie de avond ervoor in het graf opgesloten, en werd dus pas tien uur later bevrijd. Het zou gaan om een wraakactie van bendeleden naar aanleiding van een conflict over wapens en drugs.

De vrouw werd naar eigen zeggen in haar woning in het bijzijn van haar echtgenoot, die fysiek werd aangevallen, door twee gemaskerde mannen verrast en ontvoerd. Ze ligt nog in het ziekenhuis, maar haar toestand is er volgens Braziliaanse media intussen op vooruitgegaan. De ordediensten zijn nog op zoek naar twee verdachten van 20 en 22 jaar.