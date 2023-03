Een kurk mee in de kookpot “om bolognesesaus zachter te maken”: het internet lacht met opmerkelijk trucje van Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham, de zoon van David en Victoria, heeft veel kritiek gekregen nadat hij op Instagram een foto van zichzelf plaatste waarin een kurk in zijn pan met bolognesesaus te zien is. Volgens hem zorgt het ervoor dat de saus zachter wordt, maar experts zijn het daar niet mee eens.

Op de post is Beckham met zijn hond achter het fornuis te zien. Hij maakt daar een bolognesesaus, maar al snel zien zijn volgers dat er een kurk in de pan zit en moeten daar om lachen. “Is de kurk een toegevoegde smaak?”, vraagt een volger met een lachende emoji erachter.

Nog geen uur later reageert Beckham dat het een gerecht zachter maakt. Volgens de nieuwssite Naples Daily News gebruiken veel chefs deze methode voor octopusgerechten, maar experts zijn het er niet over eens of de techniek echt werkt.

Chef Tim Hilchenbach zegt tegen de Daily Mail dat er geen bewijs is dat deze truc zorgt voor een zachte octopus: “Als je dat wilt, moet je de juiste kooktechniek gebruiken.” Iedereen is het er echter wel over eens dat deze truc helemaal niet gebruikt wordt voor een bolognesesaus.

Kritiek op hond

Beckham kreeg ook kritiek omdat hij kookte terwijl zijn hond in een draagzak bij hem zit. “Ieuw, een hond dichtbij eten”, zegt iemand. Mensen vinden het niet alleen vies, maar ook gevaarlijk. “Ook al is je puppy schattig, dit is niet schattig. Je moet je hond niet dragen als je aan het koken bent. Kokend water kan in zijn gezicht spatten en hem verwonden.”

Het is niet de eerste keer dat Beckham kritiek krijgt op zijn kookkunsten op Instagram. Drie weken geleden maakte hij een fettuccine alfredo, maar gebruikte hij spaghetti in plaats van de fettuccine pasta en maakte hij een bechamelsaus en geen alfredosaus.