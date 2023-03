Björn Soenens heeft longkanker en zal tot begin juni niet meer op het scherm te zien zijn

Björn Soenens (54), VRT-correspondent in Amerika, zal zeker tot begin juni niet meer op het scherm te zien zijn. Recent is bij de journalist longkanker ontdekt. Tegen Pasen keert hij tijdelijk terug naar België om zijn behandeling te starten in het UZ Gent.

De VRT stuurde het nieuws zelf uit via een persbericht. De ziekte werd bij Soenens vastgesteld na een scanonderzoek in een ziekenhuis in New York, waar een verdacht gezwel op zijn rechterlong werd gevonden. De longkanker is in een vroeg stadium ontdekt, en snel ingrijpen met een operatie verhoogt volgens de artsen de kansen op totale genezing.

Soenens hoopt tegen juni opnieuw aan de slag te gaan als Amerika-verslaggever. Hij woont en werkt al sinds begin 2017 in de Verenigde Staten. Voordien was hij drie jaar lang hoofdredacteur van het televisiejournaal. Hij is al sinds 1991 aan de slag bij de nieuwsdienst van de openbare omroep.