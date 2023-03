Knelpuntopleiding kinderopvang is succes, maar aantal vacatures blijft groot

In twee jaar tijd zijn 1.977 werkzoekenden begonnen aan de opleiding tot begeleider in de kinderopvang. Dat zei Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) donderdag in het parlement na een vraag van Ilse Malfroot (Vlaams Belang). Tegelijk verschenen er vorig jaar meer dan zesduizend vacatures in de sector.

In 2020 werd begeleider in de kinderopvang erkend als knelpuntberoep. Daarop werd een aantrekkelijke cursus gestart door de VDAB, met als doel om in twee jaar tijd 1.300 mensen op te leiden. Die ambitie werd ruimschoots gehaald, stelt Brouns donderdag.

Een opleiding voor een knelpuntberoep betekent dat de cursisten hun uitkering behouden tijdens de opleiding. De inschrijvingskost en andere kosten worden door de overheid gefinancierd. Daar horen ook vervoerskosten en kosten voor kinderopvang bij.

Tegelijk is vorig jaar het aantal vacatures in de kinderopvang gestegen tot 6.912, over het hele jaar. Het ging om een nieuw record, tegenover de 6.267 van 2021. Momenteel staan er 890 open.