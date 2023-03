Standard-coach gaf spelers week vakantie tijdens interlandbreak: “Hopelijk krijg ik er iets voor terug”

Met een verplaatsing naar Oostende begint Standard zaterdagavond (20.45 uur) aan de laatste rechte lijn in de reguliere competitie. De top vier hebben ze uit hun hoofd gezet in Luik, waar alle focus nu ligt op het verzekeren van hun ticket voor de Europe Play-offs (top acht). “Realistisch gezien hebben we daar nog twee overwinningen voor nodig. Met zes punten zijn we er normaal gezien bij”, berekende Ronny Deila donderdagmiddag op zijn perspraatje.

In de laatste match voor de interlandbreak gaf Standard een 2-0-voorsprong uit handen tegen Zulte Waregem. — © BELGA

Weekje vakantie

De Noor houdt er zijn methodes op na om zijn groep fris aan de start van de eindsprint te krijgen. Bij zijn eerste club Stromsgodset gaf hij zijn spelers ooit een week vrij na een 0 op 18, waarna ze prompt al hun wedstrijden begonnen te winnen. Een beproefd recept dat hij nu ook heeft toegepast bij Standard. Terwijl de internationals weg waren met hun nationale ploegen, stuurde Deila de thuisblijvers een volledige week op vakantie.

“Het is al een zwaar seizoen geweest en er zijn hopelijk nog veel wedstrijden op komst. Daarom leek het ons een goed idee om de spelers wat time off te geven. Om hen de kans te geven wat tijd door te brengen met hun familie en de batterijen op te laden. Ze hebben allemaal loopprogramma’s meegekregen, die ze netjes hebben opgevolgd.”

Ik heb de Clasico bijgewoond in Camp Nou en ben een paar dagen gaan golfen in Malaga Ronny Deila

“Naar Clasico en gaan golfen”

Deila trok een week naar Spanje. “Om wat vitamine D te tanken in de zon”, grijnsde de coach. “Ik heb de Clasico bijgewoond in Camp Nou en ben daarna een paar dagen gaan golfen in Malaga en Marbella. Mijn golfspel kon beter, maar ik heb me geamuseerd.” (lacht)

Zaterdag moet blijken of het plannetje van Deila heeft gewerkt. “Er is geen juiste of foute manier om dit aan te pakken. Het draait vooral om het aanvoelen van je groep. Ik had ze ook twee weken plat kunnen trainen, maar mijn gevoel was dat ze die vrije dagen beter konden gebruiken. Hopelijk krijg ik er nu wel iets voor terug. Het doel is om zaterdag tien procent extra energie te zien tegen Oostende. Voorlopig ziet het er goed uit op training. De sfeer is top en ik voel dat er op mentaal vlak een hernieuwde energie is bij de spelers. Het heeft ons allemaal deugd gedaan.”