Leerkrachten leggen werk neer na fysieke agressie tegen collega: “Ouders mogen school niet meer in”

Het geval van agressie vond maandag plaats in de Peter Benoitschool in Neder-over-Heembeek. — © IF

De leerkrachten van de Hoofdstedelijke Basisschool Peter Benoit in Neder-Over-Heembeek hebben donderdag een dag het werk neergelegd. Maandag was er een geval van fysiek en verbaal geweld van een ouder tegen een leerkracht. “We hebben ondertussen al de maatregelen verscherpt.”

Het incident speelde zich maandag af in de Hoofdstedelijke Basisschool Peter Benoit in Neder-Over-Heembeek af. Een leerkracht werd er fysiek en verbaal aangevallen door een ouder en is daardoor enkele dagen arbeidsongeschikt. “Het gaat om een geval van grensoverschrijdend gedrag”, vertelt Sandra De Nies, pedagogisch Inspecteur-Generaal van het Nederlandstalig onderwijs van de Stad Brussel.

“Het hele schoolteam is enorm onder de indruk van de feiten en heeft in samenspraak met de vakbonden besloten om donderdag het werk neer te leggen. Zo willen ze hun steun betuigen naar de betrokken leerkracht, maar tegelijkertijd is dit ook een signaal naar de ouders dat zo’n gedrag niet kan.”

Aan schoolpoort blijven

Ondanks de stakingsdag kwamen alle leerkrachten donderdag wel naar de school. “Belangrijk is dat de leerkrachten en ouders op een respectvolle manier met elkaar blijven omgaan. Dat willen we de komende weken in de verf zetten en daarom is het lerarenkorps samengekomen om ideeën uit te werken. De bedoeling is om de ouders de komende weken daarover te sensibiliseren. Daarnaast is er ook beslist dat ouders met onmiddellijke ingang de school niet meer mogen betreden. De overdracht van de kinderen zal vanaf nu op een warme manier aan de schoolpoort gebeuren.”

Maatregelen

Directeur Charlotte Thielemans bevestigt dat het schoolteam de maatregelen heeft verscherpt. “Als school hebben we een voorbeeldfunctie, maar we verwachten dat ook van de ouders. In het belang van de kinderen was het daarom belangrijk dat de leerkrachten de koppen bij mekaar staken. Het is belangrijk om nog steeds in te zetten op een warme relatie tussen ouders en leerkrachten, maar tegelijkertijd zullen er ook maatregelen komen. Die zullen vanaf vrijdag aan de ouders gecommuniceerd worden.”

De stad Brussel bevestigt dat de leerkracht in kwestie klacht heeft ingediend. “De Stad Brussel stelt zich hierbij burgerlijke partij. Daarnaast hebben wij ook een toegangsverbod uitgevaardigd tegen de betreffende ouder na het incident, klinkt het op het kabinet van schepen van Nederlandstalig Onderwijs Ans Persoons (change.brussels).