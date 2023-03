Christophe Laporte wil Wout van Aert de Ronde van Vlaanderen bezorgen: “Ik voel de stress bij Wout”

Niet Wout van Aert maar Christophe Laporte is dé man bij Jumbo-Visma dit voorjaar. De Fransman leidde met zijn overwinningen in Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen de Nederlandse ploeg naar een indrukwekkende vijf op vijf in de klassiekers. Zondag kan er met een Monument een absolute apotheose volgen.

Vijf op vijf in de klassiekers en een afgevaardigde bij De Grote Drie. Maakt een ander team eigenlijk überhaupt een kans om zondag de Ronde van Vlaanderen te winnen? Christophe Laporte denkt alleszins van wel: “Elke ploeg kan de koers winnen. Dat is in elke koers zo en zeker in een Monument. Het is een wedstrijd die je moeilijk tactisch kan spelen, want je moet er de goede benen voor hebben.”

De 30-jarige renner ontkent ook met klem dat hij door zijn recente resultaten een concurrent is van Wout van Aert voor de overwinning. “Zondag ga ik Wout van Aert helpen”, klinkt het resoluut bij de Fransman. “Ik ga proberen hem bij te staan in de finale.” Wout van Aert gaf aan toch wel stress te voelen voor Vlaanderens Mooiste, maar Laporte blijft de rust zelve: “Ik heb geen stress, maar ik voel wel Wouts stress voor de grote dag. Dat is niet onlogisch want het is zijn hoofddoel, net als Parijs-Roubaix. We gaan ons uiterste best doen om dat te verwezenlijken.”

Parijs-Roubaix staat ook op het verlanglijstje van Laporte, maar Vlaanderens Mooiste kan hem zeker smaken. “Iedereen praat erover in Vlaanderen. Mijn favoriete koers blijft Parijs-Roubaix, maar ik heb geleerd om van de Ronde te houden. Die wedstrijden zijn de laatste jaren steeds belangrijker voor mij geworden.” Jumbo-Visma kan dus volop voor de historische dubbel gaan: Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen en Christophe Laporte in Parijs-Roubaix. “Dat is niet onmogelijk, maar alleen in een ideaal scenario”, besluit de renner van Jumbo-Visma.