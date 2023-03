“Russen boeken wat vooruitgang in Bachmoet”, maar Oekraïne geeft niet op

Russische troepen konden al een tijdje geen grote winsten boeken in Bachmoet, de Oekraïense stad die al sinds het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een belangrijk strijdtoneel vormt. Nu erkent Oekraïne dat de Russen er wat vooruitgang maken, al benadrukken ze zelf zeker niet op te geven.

Nog geen week geleden berichtte generaal Valerii Zaluzhnyi, het hoofd van het Oekraïense leger, dat de strijd rond Bachmoet “aan het stabiliseren” was. Nu geven functionarissen aan dat Rusland een aantal winsten geboekt heeft in de stad, gelegen in de oostelijke regio van Donetsk. Ze benadrukken echter minder grote verliezen te ondergaan dan ze zelf aanrichten bij de Russen. De Oekraïense strijders geven niet op, voegen ze toe.

“Bachmoet blijft het epicentrum van militaire activiteit. Het is er nog steeds voortdurend ‘heet’”, vertelde Oekraïens militair woordvoerder, Serhiy Cherevatyi, aan Reuters. Ook het hoofd van de Russische Wagner Groep heeft toegegeven dat de slag om Bachmoet grote schade toebrengt langs beide zijden. De strijd kostte naar schatting al minstens 30.000 Russen het leven.

En er beweegt meer in Rusland. Zo liet de Russische geheime dienst FSB vandaag ook weten dat een Amerikaanse journalist van The Wall Street journal, Evan Gershkovich, gearresteerd werd op verdenking van spionage.