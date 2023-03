Le Pain Quotidien brengt cannabisbrood op de markt

De keten omschrijft het als het “meest ecologische brood ooit”. Het zal meteen te koop zijn in alle 54 bakkerijen en restaurants van Le Pain Quotidien in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Het brood bestaat uit een mix van gepelde en ongepelde cannabiszaden, bloem van gemalen cannabiszaad, de eigen zuurdesem van de keten en bloem. Volgens le Pain Quotidien zijn hennepzaden van de plant ‘Cannabis Sativa L.’ gezond en ecologisch.

“Cannabis heeft een slechte naam door de marihuana, maar daar heeft dit brood niets mee te maken. Onze klanten kunnen gerust zijn, en we communiceren er ook duidelijk over”, stelt CEO Annick Van Overstraeten in een persbericht. Volgens de keten was het juridisch uitdagend om dit brood in België te maken en te verkopen.

De keten wijst nog op het “extreem lage THC-gehalte” in de zaden. De keten moest wel tot eind vorig jaar voor iedere productie met cannabiszaad een officiële ‘derogatie’ krijgen bij Volksgezondheid, aan de hand van een labotest. Die derogatie is sinds januari niet meer nodig onder de Europese wetgeving, maar Le Pain Quotidien blijft dit verder doen, alsook de loten identificeren.

Het brood werd ontwikkeld door oprichter Alain Coumont, in samenwerking met Canbe Farm uit Waals-Brabant.