Drie nieuwe flitspalen geplaatst op een van de drukste verkeersassen van Limburg: “Geen zichtbare flits”

Op de Kempische Steenweg staan twee nieuwe flitspalen in beide richtingen. — © Serge Minten

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft op de Kempische Brug in Hasselt drie nieuwe flitscamera’s geplaatst. “Ze hebben geen zichtbare flits, kunnen meerdere voertuigen tegelijk controleren en zijn ook roodlichtcamera’s”, zegt Sep Vandijck van het AWV. De camera’s worden binnenkort geactiveerd.

Toen de brug over het Albertkanaal eind 2022 werd verhoogd, verdwenen ook de flitspalen op het kruispunt van de Kempische Steenweg en de Genkersteenweg. Wie regelmatig langs de drukke verkeersas passeert, zal wel gemerkt hebben dat ze sinds kort zijn vervangen door nieuwe camera’s. “Op 15 februari werden de palen geplaatst, de afgelopen weken werden de camerakasten erop gemonteerd”, zegt woordvoerder Sep Vandijck van het AWV.

In totaal gaat het om drie nieuwe camera’s. “Een op de Kempische Steenweg richting Zonhoven, een op de Kempische Steenweg richting het centrum van Hasselt en een op de Genkersteenweg. Net als de oude modellen zijn het roodlichtcamera’s. Ze flitsen dus niet alleen bij een overdreven snelheid, maar ook als een voertuig door het rood licht rijdt. Bovendien heeft dit nieuw model geen zichtbare flits en kunnen er meerdere voertuigen tegelijkertijd geflitst worden.”

De drie flitscamera’s zijn op dit moment nog niet operationeel. “Ze moeten nog geijkt, of gekalibreerd, worden. Als dat is gebeurd, brengen we de politie LRH op de hoogte. Daarna zullen de camera’s geactiveerd worden en zal de politie snelheidsboetes beginnen innen. Vermoedelijk zal dat vanaf mei zijn.”