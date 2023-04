Demi Vollering vormt ook in Ronde gouden duo met Lotte Kopecky: “Samen naar Oudenaarde? Dan spreken we wél af hoor”

Ze won twee jaar geleden Luik-Bastenaken-Luik, maar de Vlaamse wielerfans leerden Demi Vollering (26) een maand geleden echt kennen na haar vreemde spurtwinst tegen ploeggenote Lotte Kopecky in Strade Bianche. Ook zondag in de Ronde van Vlaanderen start de Nederlandse als een van de topfavorieten, zeker na haar winst woensdag in Dwars door Vlaanderen. Maak kennis met de natuurliefhebster die verliefd werd op Alpe d’Huez, La Redoute en de Zwitserse bergen. “In de Ardennen verloor ik mijn hart.”