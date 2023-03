Voor het eerst sinds 1977 minder dan 300.000 werklozen

Het gemiddeld aantal werklozen per maand met een uitkering is het voorbije jaar gedaald tot onder de kaap van 300.000, of het laagste cijfer sinds 1977. Dat blijkt uit het jaarverslag van de RVA.

Concreet waren er in België in 2022 gemiddeld 291.694 werklozen – of uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden zoals de RVA ze omschrijft – per maand. Dat is een daling met bijna 10 procent tegenover het jaar daarvoor. Het gaat voor alle duidelijkheid om jaargemiddelden. Daarmee zet de trend van de voorbije jaren zich voort.

Minder werklozen betekent ook minder uitbetalingen. De RVA keerde het afgelopen jaar 6,67 miljard euro uit aan werkloosheidsuitkeringen, onderbrekingsuitkeringen - denk maar aan ouderschapsverlof - en andere uitkeringen zoals tijdelijke werkloosheid. Het gaat om 1,34 procent van ons bbp, het laagste percentage in vele jaren.