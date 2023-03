Luca Oyen maakt na acht maanden comeback en wordt 37ste(!) speler die dit seizoen in actie komt bij Jong Genk

Op de openingsspeeldag (24 juli) tegen Club Brugge scheurde Luca Oyen bij de Genkse A-ploeg de voorste kruisband van zijn linkerknie. Vrijdagavond, acht maanden later, zal hij voor het eerst opnieuw een officiële wedstrijd spelen. “We zijn blij dat hij weer inzetbaar is voor zowel Jong Genk als het eerste elftal en dat hij zijn sportieve ambities opnieuw kan bijstellen”, is trainer Hans Somers opgetogen.

Jong Genk staat voor het tweeluik met Dender, dat met Timmy Simons een nieuwe trainer heeft sinds de laatste confrontatie. “Hier en daar zijn er wat verschillen, maar het blijven dezelfde spelers. Dender speelt ook met open vizier, het wordt sowieso een leuke wedstrijd.”

37 spelers

Oyen wordt de 37ste speler die dit seizoen tussen de lijnen staat bij Jong Genk. “Een opmerkelijk aantal”, lacht Somers. “Veel spelers kregen kansen. Het was een uitdaging om dat allemaal te managen. Voetballend paste iedereen in het plaatje, maar niet iedereen had dezelfde automatismen. Toch hebben we vaak goed gevoetbald. Ook voor de club is dit een leerjaar, we worden hier allemaal wijzer van. Voor elke speler maken we een eindbalans en zetten we positieve stappen naar de toekomst.”