“Mama, waar kom ik eigenlijk vandaan?”: wat zeg je als een jong kind zich vragen begint te stellen rond seksualiteit?

Ketnet-wrapster Sarah Mouhamou zit met een opvoedkundig dilemma: haar zoontje van vijf wil weten waarvoor zijn geslachtsdeel dient, maar ze weet niet goed hoe ze het best reageert op zijn vragen rond seksualiteit. Begin je in zo’n situatie over de bloemetjes en de bijtjes? Of houd je het potje toch beter nog even gedekt? Experts zijn het eens: “Ga altijd in op de specifieke vragen van je kind.” Maar hoe spreek je nu best over het onderwerp?