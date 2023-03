Sinds het F1-debuut van Max Verstappen in 2015 is geen enkele rookie zoveel besproken als Oscar Piastri. Niemand reed in de jeugd zo’n cv bijeen als de Australiër, en niemand had het lef om het zitje van Fernando Alonso te weigeren en zijn eigen mecenas te dumpen. Als kind kon hij vanuit zijn bed de F1-bolides horen brullen in Albert Park, dit weekend zit hij er zelf tussen.