Tom Helsen gaat de mist in tijdens huwelijksaanzoek van jongeman: “Ik ben er nog altijd niet goed van”

Zanger Tom Helsen schreef enkele jaren geleden een liedje voor Lore Baeten. Zij is CD&V-gemeenteraadslid in Sint-Niklaas, doctoreert in politieke wetenschappen en komt in de media geregeld aan het woord als ervaringsdeskundige. Op haar 15de was ze namelijk het slachtoffer van seksueel misbruik. Helsen leerde haar kennen via Twitter en schreef het liedje ‘Lore Alstublieft’ voor haar. Dat verscheen ook op zijn album.

Onlangs kreeg Helsen een berichtje van het lief van Lore. Of dat dacht hij toch. “Hey Tom, ik wil met mijn Lore trouwen, kan je op het Ladeuzeplein dat liedje voor haar zingen?”, stond in de e-mail.

Het idee was dat Helsen hen toevallig zou tegenkomen, het liedje voor hen zou zingen en dat de jongeman het aan het einde zou overnemen van Helsen en haar zou vragen met hem te trouwen. “Super romantisch”, schrijft Helsen daarover op Twitter.

Op de bewuste dag neemt Helsen plaats op een bankje op het Ladeuzeplein in Leuven, maar naast hem komt een jong koppeltje zitten. “Ik zeg: oei, kunnen jullie even ergens anders gaan zitten, want er gaat hier een huwelijksaanzoek gebeuren en ik moet zingen voor hen. Die jongen kijkt me aan alsof ik een spook ben en zegt: ‘euh dat zijn wij?’”, legt de zanger uit.

“Ik begon te flippen. Grootste mindfuck ooit. Ik verwachte dus die Lore Baeten en het bleek om een totaal andere Lore te gaan. Wat hij zo schoon had voorbereid, had ik dus meteen verbrod”, klinkt het.

Het meisje herkende Helsen niet en was even volledig in de war. “Ik probeerde te redden wat er te redden viel. Ik had een black-out. Hij moest mijn eerste twee zinnen voorzingen voordat ik de song begon te zingen. Soit, ze zei gelukkig ja. En we konden er alle drie gelukkig om lachen achteraf. Maar ik ben er nog altijd niet goed van.”

(sgg)