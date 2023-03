Koningin neemt tijdens eenvoudige eredienst afscheid van haar dooppeter Raoul d’Udekem d’Acoz

In de Sint-Niklaaskerk in Edingen is donderdag afscheid genomen van graaf Raoul d’Udekem d’Acoz (87). Hij woonde sinds 1999 in Herne en was onder meer de oom en dooppeter van koningin Mathilde. De koningin was zelf aanwezig op de begrafenisplechtigheid.

Omdat gevreesd werd dat de kerk van Herfelingen te klein zou zijn voor het afscheid van Raoul d’Udekem d’Acoz opteerde de familie voor de kerk van het naburige Edingen, waar verschillende bevriende priesters samen voorgingen in een tweetalige uitvaartplechtigheid. Het werd een eenvoudige eredienst, opgeluisterd door organist Michel Van den Bossche, violiste Claire Lagasse en tenor Joris Bosman.

Witte bloemen

Raoul d’Udekem d’Acoz was al een tijdje zwaar ziek en werd thuis verzorgd. Hij koos zelf de muziek voor zijn eigen uitvaart. Rond de kist lagen witte bloemen.

Onder de aanwezigen waren weinig mensen uit Herfelingen zelf, waar hij nochtans een geliefd figuur was, maar vooral veel familie en vrienden van de familie. De opvallendste aanwezige was koningin Mathilde, die in het zwart gekleed mee vooraan in de kerk tussen haar familie plaatsnam. Mathilde verliest met Raoul d’Udekem d’Acoz haar oom en haar peter. Hij was de broer van haar vader.

Familiegraf in West-Vlaanderen

Tijdens de begrafenis namen de kinderen en kleinkinderen van Raoul d’Udekem d’Acoz het woord. Ze typeerden hun vader en grootvader als een sociaal geëngageerde, elegante en gelovige man, met liefde voor de natuur en respect voor mensen. (Lees verder onder de foto)

De familie koos de Sint-Niklaaskerk in Edingen voor de uitvaart van graaf Raoul d’Udekem d’Acoz. — © idh

Na de plechtigheid in Edingen reed de familie richting Proven, een deelgemeente van Poperinge in West-Vlaanderen, waar de roots van de familie d’Udekem d’Acoz liggen en waar de familie ook een familiegraf heeft.

Raoul d’Udekem d’Acoz was in zijn dorp Herne geen onbekende. Van 2000 tot 2006 was hij schepen en in 2014 kreeg hij de titel van ereschepen. Hij was ook geëngageerd in diverse adviesraden.