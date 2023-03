Radio 2-presentatrice Kim Debrie opnieuw in het ziekenhuis: “Maar onkruid vergaat niet”

Radio 2-presentatrice Kim Debrie (44) ligt – na een eerdere opname in december met een interne bloeding – opnieuw in het ziekenhuis. “Het is allicht een stevig virus bovenop aanslepende maagproblemen dat me helemaal onderuitgehaald heeft”, meldt ze zelf. “Letterlijk: ik kon niet meer op mijn benen staan.”

“Het album van de week is anders dan verwacht”, schrijft Debrie lichtelijk ironisch op Instagram. “Maar 1 dag op de radio, ondertussen dag 3 in het ziekenhuis. Het is allicht een stevig virus bovenop aanslepende maagproblemen dat me helemaal onderuitgehaald heeft, letterlijk: ik kon niet meer op mijn benen staan (de andere details bespaar ik je). Dus aan de baxter en de onderzoeken zijn volop aan de gang. Blijk ik ook nog eens allergisch voor contrastvloei‍️stof. Het contrast ‘voor en na’ was indrukwekkend.”

“Maar ze zorgen hier uitstekend voor mij, en ik hoop nu snel weer naar huis te kunnen, liefst met de juiste medicatie om weer helemaal pijnvrij te zijn en nog wat verder aan te sterken. ’t Is nu wel goed geweest met al die ziekenhuisbezoeken. Alles komt altijd goed, vrienden, alleen heb je soms flink wat geduld nodig (en dat is misschien niet mijn sterkste eigenschap). Maar onkruid vergaat niet…”