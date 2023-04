Hasselt

Dit weekend openen de nieuwe voorjaarstentoonstellingen in Z33. Na een jaar van subsidieperikelen, ontslagen en intern gekibbel is het de vraag of Limburgs grootste cultuurhuis de rug kan rechten. “Als de situatie bij de volgende subsidieronde niet beter is, zou ik niet weten wie Z33 nog een hand boven het hoofd kan houden.”