Wout van Aert over bijna aanrijding door betonmixer: “Soort incident dat jammer genoeg bijna dagelijks gebeurt op de weg”

Het had niet veel gescheeld of Wout van Aert reed zondag de Ronde van Vlaanderen niet mee. Dinsdag werd de wielrenner tijdens een trainingstochtje in Nederland bijna van de weg gereden door een betonmixer. “Wout was bijna dood. Hij lag letterlijk bijna onder een betonmixer”, vertelt trainingsmakker Jan Bakelants in de wielerpodcast Wielerclub Wattage van de VRT. Zelf reageert de wielrenner iets rustiger. “Ik kreeg veel ongeruste berichtjes die nergens voor nodig waren.”, klinkt het. “Maar het is jammer genoeg iets dat bijna dagelijks op de weg gebeurt.”