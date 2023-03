Yanina Wickmayer stoomt in Frankrijk door naar halve finales, Greet Minnen uitgeschakeld in het enkelspel

Wickmayer versloeg in de kwartfinales de Nederlandse Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 201) in twee sets: 6-2 en 6-3. De partij nam 1 uur en 5 minuten in beslag.

Greet Minnen (WTA 167) kon zich eerder donderdag niet plaatsen voor de halve finales. Ze verloor in de kwartfinales tegen het Britse vierde reekshoofd Jodie Burrage (WTA 132) in drie sets: 3-6, 7-5 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 17 minuten. Burrage is de opponente van Wickmayer in de halve finales.

De 25-jarige Minnen en 33-jarige Wickmayer dubbelen ook in Frankrijk en vormen het topreekshoofd. In de kwartfinales (tweede ronde) wachten de Griekse Sapfo Sakellaridi en Amerikaanse Chiara Scholl.