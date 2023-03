Wou Peltse arts haar liefdesrivale vergiftigen? Parket vraagt twaalf jaar cel

Twaalf jaar cel. Dat heeft de substituut-procureur donderdagmiddag gevorderd in de Tongerse rechtbank tegen de Peltse arts R.A. Volgens het parket is ze schuldig aan een dubbele poging doodslag met vergiftiging van een vrouw op wiers man ze obsessief verliefd was.

Zowel op 8 als op 29 mei 2019 drong de 46-jarige vrouw het huis van de muziekleraar van haar dochter binnen langs de Heirbaan in Rekem-Lanaken. Ze was obsessief verliefd op hem, alleen stond zijn vrouw haar in de weg. De liefde was niet wederzijds en zou zelfs uitmonden in belaging met onder meer bijna 800 sms-berichten tussen februari en augustus 2018. Met een gestolen huissleutel raakte de betichte ’s ochtends binnen. Op 8 mei draaide ze zich om toen ze het slachtoffer hoorde roepen. Drie weken later ging ze verder. De arts had een prop met ether en een naald met insuline in haar handen, ontvreemd op haar werk in het Mariaziekenhuis in Pelt. “Ik wou alleen maar met haar praten”, blijft de Peltse volhouden. “Die afschrikmiddelen had ik enkel bij omdat ze nooit eerder met mij wou spreken. Op die manier wou ik haar dwingen”, klonk het.

Dodelijk

Het kwam uiteindelijk op 29 mei tot een schermutseling waarbij het slachtoffer wist te ontkomen. De verdachte nam daarop de bus terug naar haar werk, het ZOL in Genk. In haar gedachten was dit het perfecte alibi. ’s Ochtends had ze zich er nog ingelogd, haar wagen geparkeerd en de gsm achtergelaten. Alleen doorprikten camerabeelden rondom het ziekenhuis en op de bus haar verhaal. Voor het parket is de diefstal van de huissleutel, het ontvreemden van de insuline, de belaging, woonstschennis en vooral de dubbele vergiftigingspoging bewezen. “Volgens toxicoloog Tytgat is insuline een giftige stof. De hoeveelheid in de beklaagde haar spuitje was niet noodzakelijk dodelijk, maar het kan wel.”

Veel vragen

Ook de opzet tot doden is duidelijk voor het parket. De procureur bleef vooral op haar honger zitten bij een gebrek aan antwoorden op meerdere vragen. “Waarom onderneemt men al die voorbereiding als men gewoon wil praten? Waarom steekt de beklaagde dan geen brief in de brievenbus? Waarom moet ze zich een alibi verschaffen? Als de spuit toch maar enkel als afschrikking moest dienen en ze deze niet wou gebruiken, waarom zat er dan insuline in? Waarom zegt de betichte niets tijdens de schermutseling? Waarom kampeert ze uren aan de woning en heeft ze nooit aangebeld? Er waren legio mogelijkheden om in contact te komen. Het enige zinnige antwoord hier is dat zij helemaal niet wou praten. Zij wou haar doden en absoluut geen sporen achterlaten.”

Gevaar voor de samenleving

Bij de strafmaatbepaling wees de procureur op het blanco strafblad van de vrouw, maar ook op het verslag van de psychiaters. “Ze is vastberaden. Blijft doordrammen. Een zeer gevaarlijke eigenschap. De betichte heeft een gevaarlijke ingesteldheid als ze haar zin niet krijgt. Ik geloof dat er een risico bestaat dat ze zich op een obsessionele wijze gaat binden aan iemand. Ze heeft niet geleerd zich te weren tegen een afwijzing. Beklaagde is een gevaar voor de samenleving. Ze is vastberaden en heeft een voorbedachte houding. Ik vraag een strenge en effectieve straf van twaalf jaar en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van tien jaar.” Momenteel komt de verdediging bij monde van Natascha Bielen en Sven Mary aan het woord.