Agressie bij spelers van Moeskroen in degradatieduel tegen PIBO Belisia: politie komt tussenbeide

Wat een spannende zaalvoetbalwedstrijd moest worden tussen PIBO Belisia uit Bilzen en de ploeg uit Moeskroen in een sportief degredatiegevecht om in eerste nationale van het Futsal te blijven, veranderde na een zenuwslopende eerste helft in een letterlijk gevecht toen PIBO Bilzen een voorsprong behaalde van 8-2. Met cijfers op het scorebord die onomkeerbaar bleken, werd de frustratie bij de spelers van Moeskroen zo groot dat ze hun ongenoegen begonnen te uiten tegen de tegenstanders. “Ik was aanwezig bij de wedstrijd in een bomvolle Kimpel”, vertelt burgemeester Bruno Steegen. “Het begon met wat geduw en agressie tegen de spelers. Maar al snel kwam het ook tot een handgemeen tussen de spelers van Moeskroen en de toeschouwers op de tribune. Er werden op het einde van de wedstrijd nog twee rode kaarten uitgedeeld wat zorgde voor nog meer frustratie. De commotie liep hoog op. Uit angst voor een escalatie van de onrust zijn ploegen van de politie opgeroepen, die snel aanwezig waren met een viertal combi’s. Bij de tumult vielen er geen gewonden en alles is uiteindelijk zonder incidenten geëindigd. De spelers van Moeskroen zijn dan vrij snel begeleid naar de bussen.” De rust keerde uiteindelijk weer en in Bilzen kon alsnog de overwinning en het behoud in hoogste klasse gevierd worden. Vrijdag spelen de kampioenen tegen Eisden-Dorp nog om een play-offplaats. (JoGe)