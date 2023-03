Kimmer Coppejans rukt op naar kwartfinales in Sanremo

Kimmer Coppejans (ATP 225) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in het Italiaanse Sanremo (gravel/145.000 euro).

Coppejans versloeg in de tweede ronde (achtste finales) de Oostenrijker Sebastian Ofner (ATP 137) in twee sets: 6-4 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 28 minuten. In de volgende ronde wacht de Hongaar Zsombor Piros (ATP 185).

De 29-jarige Oostendenaar, al jaren uitgeweken naar Ham, plaatste zich via de kwalificaties voor de hoofdtabel. Hij is de enige Belg in Sanremo.