Kortessem voorziet reeks parkings voor toevloed aan bloesemtoeristen

Om de toestroom van toeristen goed op te vangen worden dit jaar opnieuw bloesemparkings georganiseerd verspreid over de Kortessemse deelgemeenten.

Kortessem is een toeristische trekpleister, met als piekmoment het bloesemseizoen, waardoor er parkeerproblemen ontstaan in het centrum. Enerzijds omdat er een tekort is aan beschikbare parkeerplaatsen, anderzijds omdat de bestaande parkings niet altijd gekend zijn.

De bloesemparkings werden geselecteerd op basis van hun bereikbaarheid en de afstand tot aan het fietsroutenetwerk. Er werd ook rekening gehouden met de gebruikscijfers van de bloesemparkings het voorbije jaar.

De bestaande parkings zijn:

- Kerkhof Gauwerstraat Vliermaalroot: 400 m van route

- Oude Tram Wintershoven: op de route

- Rusthuis Huyse Fliedermael: 400 m van route

- Parking administratief centrum Kortessem: op de route

- Parking Cultureel Centrum Mozaïek Kortessem: 400 m van route

- Parking De Dageraad (enkel in het weekend en schoolvakantie): 600 m van route

- Parking Kloosterstraat (enkel in het weekend en schoolvakantie): 500 m van route

- Kerkhof Vliermaal: 700 m van route

- Parking mobilhomes: op de route

Elke parking wordt ter plaatse aangeduid met bedrukte doeken op nadars. Ter plaatse wordt ook aangegeven welke afstand afgelegd dient te worden tot het dichtstbijzijnde fietsroutenetwerk.

(cn)

De locaties van deze parkings worden gecommuniceerd via Facebook en de gemeentelijke website (www.kortessem.be).