In Kortessem groeit verzet tegen fusie met Hasselt

“We hebben nooit voor de fusie gestemd, maar wel voor het opstarten van de gesprekken”. Dat zegt de leider van de opstand, Hugo Philtjens van de Open Vld, die 24 jaar lang burgemeester was van Kortessem en vindt dat één man, huidig burgemeester Tom Thijsen zijn gemeente uitverkoopt aan Hasselt. Philtjens is een opvallende affichecampagne gestart langs de invalswegen. De principiële beslissing over de fusie moet eind april genomen worden door de gemeenteraad. “Maar het is toch te laat”, klinkt het gelaten bij veel Kortessemenaren.(KaBu)