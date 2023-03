Klassiek, subtiel en vooral peperduur: Gwyneth Paltrows rechtszaakoutfits gaan over de tongen

Oscarwinnares Gwyneth Paltrow (50) heeft indruk gemaakt in de rechtszaal in Utah. En dan vooral met haar sobere outfits, want beelden van haar looks gaan het hele internet rond. Wat er zo speciaal aan is? Niets. En dat is het hem net: de kledingstukken kosten ondanks hun eenvoud een klein fortuin, en voldoen zo aan de nieuwste modetrend: ‘stille chic’.

In Utah stond Gwyneth Paltrow afgelopen week terecht voor een skiongeluk van zeven jaar geleden. Een omver geskiede man beweert tot op vandaag te lijden door een harde botsing met de blondine. Zij ontkent, hij wil 280.000 euro schadevergoeding. Om haar standpunt te verdedigen, trok ze vorige week dinsdag voor het eerst naar de rechtszaal. Dat deed ze in een simpele crèmekleurige coltrui, die elke keten wel in het gamma heeft. De ster ging haar exemplaar echter shoppen bij het Italiaanse Loro Piana. Het label is gespecialiseerd in kasjmier en staat bij modekenners bekend als de ‘Uniqlo voor miljardairs’. Kostprijs van de zogenoemde Parksville-trui? 1.700 euro. Om aantekeningen te maken had ze ook een blauw schriftje bij ter waarde van 250 euro.

© AP

De crèmekleurige trui combineerde ze bij het naar buiten wandelen met een mosgroene jas van The Row, waar een prijskaartje aanhangt van 4.400 euro. Een wijde pantalon en bruine Celine-boots van zo’n 1.500 euro maakten de look compleet. De tweede dag vertegenwoordigde Paltrow haar eigen merk. Ze ging gekleed in een G. Label by Goop-vest met tailleriem. Opnieuw in crèmekleur. Opnieuw duur. Het item is koop voor iets minder dan 500 euro. Op de vijfde dag viel Paltrow op in een wit overhemd met grote kraag van The Row, een getailleerd zwart vest en een lange zwarte rok van hetzelfde dure label.

© AP

Gwyneth Paltrow in haar eigen label — © REUTERS

Sterren die dure kleren dragen, tonen dat doorgaans graag. Toch? Niet meer, want dé trend voor 2023 is ‘quiet luxury’ of stille luxe. Het exact tegenovergestelde van de ‘luide’ luxemode met grote logo’s. Geen schreeuwerige sneakers van Balenciaga of patserige riemen met de dubbele ‘G’ van Gucci. “Het is luxe die je voelt, maar niet tentoonstelt”, aldus modejournaliste Veerle Windels eerder in het Nieuwsblad.

Styliste Alexandra Wood verklapt in een interview met de Evening standard dat Paltrow niet toevallig voor voornamelijk lichtere kleuren kiest. “Ik vond het interessant dat ze crèmekleur droeg”, zei ze. “Het is een engelachtige tint en brengt een zachte kant in haar naar boven. En dan is het ook nog eens allemaal breigoed – alweer heel zacht. Ze zegt als het ware: Ik ben hier cool over, ik ben relaxed, ik hoef niet te veel indruk te maken.” Andersom geldt dat ook: op de dag van haar getuigenis, waarop ze net iets vastberadener en strenger moest overkomen, droeg Paltrow dan weer een volledig zwarte outfit.

Bekijk hieronder de rest van Gwyneth Paltrow haar ingetogen outfits tijdens het proces:

© AFP

© AP

© AP