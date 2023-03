Akkoord over begroting na marathonzitting: minimumpensioenen toch een vierde keer omhoog

Na bijna een etmaal vergaderen, is de federale regering er dan toch in geslaagd een akkoord af te sluiten over de begrotingscontrole. Zoals het er nu naar uitziet, komen de besparingen die premier Alexander De Croo (Open Vld) wou doorvoeren in de minimumpensioenen er echter dan toch niet. Of toch maar voor een klein deel. Geplande verhogingen van de uitkeringen worden wel geschrapt, behalve die voor personen met een handicap.