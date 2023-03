Dubbel zoveel agressie in ziekenhuis als voor corona: “Stoelen vliegen regelmatig in het rond” — © rr

Genk

Het aantal gevallen van agressie in het Ziekenhuis Oost Limburg is sinds corona meer dan verdubbeld. “Tafels en stoelen vliegen al eens in het rond. Sommige patiënten halen zelfs messen en tasers boven.” Het ziekenhuis wil met een campagne haar eigen medewerkers steunen en de schrikbarende tendens ombuigen.