Victor Campenaerts heeft revalidatie voorzichtig ingezet, terugkeer zal nog even op zich laten wachten

Victor Campenaerts is in Herentals langsgeweest bij dokter Toon Claes voor een controle van het breukje in zijn ruggenwervel, het gevolg van zijn val in de Bredene Koksijde Classic. Uit het onderzoek blijkt dat de breuk nog vier weken nodig heeft om te genezen.

De renner van Lotto-Dstny mag bijgevolg nog geen bruuske bewegingen maken om de breuk niet te verergeren. Het goede nieuws is dan weer dat de pijn en de algemene functionaliteit dagelijks verbeteren. “Ik mag al een beetje bewegen”, aldus Campenaerts. “Ik doe al wat babystappen, elke weekdag ga ik naar de kinesist en werken we aan mijn actief herstel, zonder uiteraard te bruusk te werk te gaan. Ik heb de voorbije dagen al drie keer zweet gelaten op de crosstrainer. Dat had ik in het begin van deze week nooit gedacht. Volgende week start ik ook met aquajogging.”

Campenaerts neemt geen risico’s in zijn herstel, wellicht zal het nog een maand duren vooraleer hij op de rollen mag trainen. Voor een prognose over z’n terugkeer in het peloton is het nog te vroeg.