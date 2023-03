Plopsaland De Panne en Plopsa Coo worden rookvrij

De pretparken Plopsaland De Panne en Plopsa Coo worden vanaf 1 april rookvrij. Dat meldt Plopsa donderdag. In de parken worden wel enkele rookzones ingericht. Plopsaland is het eerste pretpark dat een rookverbod invoert.

De federale regering liet eind vorig jaar weten dat ze een rookverbod wou invoeren in onder meer attractieparken in het kader van het tabaksplan. Plopsa besliste daarom nu al een rookverbod in te voeren. In Plopsaland De Panne zullen er vijf rookzones komen en in Plopsa Coo drie. In de buitenzones van de indoorparken wordt ook een rookzone voorzien.

“Ik ben blij met de initiatieven van de regering. We moesten toch even de oefening maken om de regels ook effectief afdwingbaar te maken. Het ligt voor ons zeer moeilijk om in het park rond te lopen en mensen op de vingers te tikken”, zegt parkmanager Wim Wauters. “Vandaar komt Plopsa met de oplossing om rookzones te integreren. De zones zullen uitdrukkelijk op de parkplannen aangeduid staan, alsook duidelijk aangegeven zijn op de plaats zelf.”