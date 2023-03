Argenta boekt minder winst na “turbulent jaar”

Bank-verzekeraar Argenta heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van 238 miljoen euro, 11 procent minder dan in 2021. Maar CEO Peter Devlies toonde zich tijdens een persconferentie tevreden: “We hebben ons groeiverhaal voortgezet.”

“2022 was op zijn zachtst gezegd een nogal turbulent jaar”, aldus Devlies. Het jaar leek veelbelovend te beginnen, omdat de impact van het coronavirus grotendeels achter de rug leek. Maar toen viel Rusland Oekraïne binnen. “De economie kwam op de rand van een recessie, inflatieniveaus schoten pijlsnel omhoog en de Europese Centrale Bank (ECB) startte het proces om de beleidsrente te verhogen.”

Argenta voelde dat op verschillende vlakken. Zo lag de hoge inflatie, met de daaraan gekoppelde loonindexering, mee aan de basis van een kostenstijging met 9 procent. De slechte beurscijfers wogen op de marktwaarde van beleggingsfondsen, en er moesten meer voorzieningen worden aangelegd voor mogelijke kredietverliezen (+20 miljoen tot 58,1 miljoen euro).

Maar de Argenta-top toonde zich donderdag tevreden met de cijfers. “De winstdaling was verwacht”, aldus financieel directeur Geert Ameloot. Hij wees op eenmalige elementen die de winst in 2021 hadden omhooggeduwd en die er vorig jaar niet meer waren. “Onderliggend is er een groeiverhaal”, klonk het nog.

“Over de volledige linie van de activiteiten hebben we mooie groeicijfers neergezet”, vulde CEO Devlies aan. Zo was er bij de zicht- en spaarrekeningen 4 procent groei, bij de leningen 8 procent, en de premie-inkomsten van verzekeringen gingen 11 procent hoger.

Argenta telde eind vorig jaar 1,74 miljoen klanten (in België en Nederland) en beheerde 57,8 miljard euro van hen, 240 miljoen meer dan een jaar eerder. De groep telt ruim 2.500 medewerkers op de hoofdzetel en in de 406 kantoren.