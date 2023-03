Onze tv-tips: achter de waarheid, een superheldin en een concertregistratie

Redemption

Een, vr, 20.40u

Inspecteur Colette Cunningham trekt van Liverpool naar Dublin wanneer ze erachter komt dat haar vervreemde dochter Stacey zelfmoord heeft gepleegd. Ze ontmoet er haar twee kleinkinderen die al tieners zijn en voor wie ze vanaf nu moet zorgen. Een beklijvende Ierse minireeks waarin de vrouw al gauw ontdekt dat de dood van haar dochter niet is wat het lijkt.

Wonder Woman

Play4, vr, 20.05u

Prinses Diana groeit op op het geheime eiland Themyscira, ver weg van de gevaren van de bewoonde wereld. Ze wordt er opgeleid tot een stoere amazonestrijdster en uitgerust met goddelijke krachten. Wanneer ze een gecrashte Amerikaanse gevechtspiloot redt, hoort ze dat er een wereldoorlog woedt. Wervelende superheldenfilm met een weergaloze Gal Gadot die tegenspel krijgt van Chris Pine.

Bitterzoet - Live

NPO3, vr, 21.10u

Het album Bitterzoet betekende in 2020 de definitieve doorbraak van Eefje de Visser, bij ons bekend van de samenwerking met Bazart. Vanwege de pandemie moest ze haar tour vier keer verplaatsen. Uiteindelijk toerde Eefje in 2022 langs diverse podia. De drie jaar durende glorietocht kwam tot een apotheose in december in Carré. Anderhalf uur fijne muziek van een jong talent. (tove)