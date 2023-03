Libero Bert Dufraing wil met Haasrode Leuven in schoonheid eindigen: “De concurrentie komt dichterbij, maar zelfs de derde plaats kan nog”

Halfweg de play-offs lijkt Haasrode Leuven nog steeds zoekende en blijft Gent met drie punten voorsprong op de derde plaats staan. Stunten in eigen huis tegen Maaseik lijkt dan ook een must. Onmogelijk? VHL leeft op hoop, want tegen de Limburgers speelden ze dit seizoen al hun beste wedstrijden.

Wanneer de druk op de ketel staat, is bezoek krijgen van Maaseik al zeker geen geschenk. Bovendien is de leider in deze Champion Play-off nog steeds ongeslagen en wil het niets toegeven op een in Europa stuntend Roeselare. En van de West-Vlamingen gesproken, die gunden de Leuvenaars afgelopen weekend ook al geen vertrouwensboost.

“Na de 0-3 was ik toch gefrustreerd, vooral omdat we niets op ons scherpst waren”, vertelt libero Bert Dufraing. “Als je tegen Roeselare speelt, dan wil je toch bevestigen dat je thuishoort in deze play-offs. Het zijn natuurlijk niet de wedstrijden die je moet winnen, maar vooral in de tweede set waren er te veel redenen om niet met een goed gevoel te kunnen afsluiten.”

Al kan VHL zich wel optrekken aan het feit dat het na die overrompeling in de tweede set (18-25) wel een ander gezicht toonde in de slotset.

“En dat geeft dan toch een beetje hoop in functie van de wedstrijd tegen Maaseik, want we hebben daar laten zien dat we wel kunnen standhouden tegen de opslagdruk van een topploeg”, aldus nog Dufraing die aan zijn laatste wedstrijden bezig is bij VHL. De rijzige libero trekt samen met ploegmakkers Berre Peters en Lennert Beelaert naar concurrent Aalst.

Juiste keuzes maken

Dufraing: “Ik heb hier twee prachtige seizoenen gekend en voor de eerste keer in mijn carrière Europees gespeeld. Maar het project van Christophe Achten spreekt me enorm aan. De coach wil met Aalst iets uit de grond stampen en bovendien vind ik dat het voor mezelf tijd is voor een nieuw hoofdstuk. Al ben ik daar voorlopig niet te veel mee bezig. Ik wil hier met een goed gevoel kunnen vertrekken.”

En dat goed gevoel zal VHL enkel en alleen kunnen bereiken als het zich na één jaar afwezigheid terug kan plaatsen voor Europees volleybal. De snelste weg is en blijft eindigen op de derde of de vierde plaats. Maar door de twee opeenvolgende nederlagen tegen Aalst en Roeselare en het feit dat Menen en Aalst wel punten pakten, zit het onder de top 2 op een zakdoek bij elkaar.

“De concurrentie komt dichterbij, maar zelfs de derde plaats kan nog. Het verschil met Gent is maar drie punten, maar ook Aalst en Menen hijgen in onze nek. We hebben dit seizoen al laten zien dat we kunnen winnen van Maaseik (3-2-zege thuis, red.). Hoe we het deze keer zullen flikken? Als we hen kunnen laten twijfelen in receptie, maar dan moeten wij de juiste keuzes maken met onze opslag en voldoende variëren”, besluit Dufraing.