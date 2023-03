Christina Aguilera promoot voortaan glijmiddel: “Elk lichaamsdeel moet verwend worden”

Christina Aguilera zal voortaan glijmiddel promoten. De 42-jarige zangeres is medeoprichter van Playground, een merk dat zich richt op seksueel genot voor vrouwen. Aguilera zal vooral een adviserende rol hebben en benadrukt alvast op Instagram dat elk deel van ons lichaam verwend moet worden.

Christina Aguilera mag zichzelf voortaan chief brand officer noemen van Playground, een Amerikaans bedrijf dat zich specialiseert in seksueel welzijn. Zo zal de zangeres onder meer glijmiddel met een geurtje van champagne en vanille-extract, of met muskus en hout promoten. De producten zijn verpakt in speelse, vrouwelijke flacons.

LEES OOK:

Het merk wil daarmee benadrukken dat de vrouwelijke seksualiteit voorop staat. “Seksuele wellness gaat over onze seksualiteit”, zegt Catherine Magee, medeoprichter en CEO van Playground. “Het gaat over onze seksuele ervaringen, en hoe dat verband houdt met onze seksuele gezondheid en ons merk. En elk product dat we ontwikkelen, moet echt al die dingen aanpakken.”

Dat ze samenwerken met Aguilera vindt de CEO een evidentie. “Ze heeft altijd haar seksualiteit omarmd en deelde dat met haar fans via haar muziek of haar eigen stem. Wij geven haar alleen een platform om vrouwen te helpen hun seksualiteit voorrang te geven.”

Op Instagram verduidelijkt Aguilera dat nog eens: “Al mijn hele carrière moedig ik vrouwen aan om zich sterker te voelen als het gaat om hun seksualiteit. Seks is een essentieel onderdeel van ons algemeen welzijn. Playground herinnert ons eraan dat elk deel van ons lichaam, niet alleen ons haar of gezicht, het verdient om verwend te worden.”