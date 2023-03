Tikje, hakje, pegel in de kruising: Arsenal scoort wereldgoal in de Champions League voor vrouwen

© DeFodi Images via Getty Images

Arsenal WFC versloeg woensdagavond Bayern München met 2-0 in de terugmatch van de Champions League voetbal voor vrouwen en stoot zo door naar de halve finales. De 1-0 van de Gunners was enig mooi: tiki-taka, een hakje en een pegel recht in het kruis. De knal kwam van de rechter van Frida Maanum.