Houthalen-Helchteren

Wolven hebben donderdagochtend in een weide op ’t Sonnis in Helchteren een pony doodgebeten. Het dier was even na 6 uur door eigenaar Mark Soors buitengelaten. “Een paar uur later vond ik Flipke. Of toch wat er nog van overschoot. Verschrikkelijk”, zegt de man.