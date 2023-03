Vast contract Engie: ruim 300 euro per jaar duurder, en nog meer als prijzen dalen

Door de sterk schommelende energieprijzen van het voorbije anderhalf jaar was dit type contract tijdelijk uit het aanbod verdwenen. Nu de prijzen opnieuw omlaag gaan, kunnen klanten weer een eenjarig contract met vaste tarieven afsluiten. Alleen concurrent Luminus bood alweer een gelijkaardig vast contract aan.

In eerste instantie kan maar een beperkt aantal Engie-klanten het ‘Easy vast’-contract afsluiten. Daarmee behoedt Engie zich voor een sterke prijsstijging. ‘De prijzen zijn sinds januari wel sterk gedaald, maar niemand heeft een glazen bol’, zegt woordvoerster Nele Scheerlinck.

Op een stormloop rekent het bedrijf sowieso niet. ‘Klanten wachten nog op een verdere prijsdaling’, zegt Scheerlink. Niet iedereen zou meteen voor de vaste prijs kiezen: bij een verdere prijsdaling mis je voordeel.

Bovendien is de prijs van een vast contract iets hoger dan die voor een variabel contract. ‘Om de prijsgarantie te kunnen bieden, moeten we iets meer aanrekenen’, verklaart Scheerlink. Ze raamt het prijsverschil op 27 euro per maand voor een gezin met een gemiddeld jaarlijks verbruik van 3.000 kWh elektriciteit en 13.000 kWh gas. Als je kiest voor zekerheid over de tarieven, betaal je per jaar dus 324 euro meer in vergelijking met de huidige variabele tarieven. Bij een prijsdaling neemt dat verschil nog toe. Bij een vast contract is de prijs vastgeklikt, bij een variabel contract gaan de tarieven omlaag.

De prijzen van de variabele contracten, aangeboden als ‘Easy variabel’ zullen voortaan sneller worden aangepast. Tot dusver werden die tarieven maar driemaandelijks aangepast. Dat zal voortaan maandelijks gebeuren. Maar een prijsstijging of -daling vertaalt zich niet vanzelf in een lagere voorschotnota. Die wordt alleen bij het ingaan van een contract aangepast. ‘We raden onze klanten aan om elke drie maanden aan de hand van de meterstanden na te gaan of het voorschot moet aangepast worden’, aldus Electrabel.

Wie een aflopend variabel contract heeft bij Engie wordt niet automatisch overgeschakeld naar een vast contract. Wie nog een oud vast contract heeft dat binnenkort afloopt, krijgt van Engie wel een voorstel om over te stappen naar het nieuwe vast contract, wat in de praktijk betekent dat ze worden overgezet als ze zelf geen stappen ondernemen. Daartoe behoren klanten die in 2020 een driejarig energiecontract sloten, toen de prijzen net erg laag stonden. Zij zullen door de gestegen energieprijzen aankijken tegen een verhoging van gemiddeld 1.540 euro per jaar, prijsstijgingen die andere klanten de voorbije jaren al te verwerken kregen.