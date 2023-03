Geen kwartfinale voor Bako (Bologna) en Obasohan (ASVEL Villeurbanne), Lecomte naar 1/8ste finale EuroCup

Na nieuw verlies op de 31ste speeldag in de Euroleague mag na Retin Obasohan (ASVEL Villeurbanne) ook collega Lion Ismael Bako met Virtus Bologna een kruis maken richting een plaats in de kwartfinale van de Euroleague. Het Valencia van Sam Van Rossom, in volle revalidatie na een operatie aan de knie, maakt nog een kansje. Belgian Lion Manu Lecomte kwalificeerde zich met Buducnost wel voor de 1/8ste finales van de EuroCup.

ASVEL Villeurbanne leed een 81-55 tegen leider Olympiakos Pireaus. Retin Obasohan scoorde 12 punten, pakte 1 rebound en gaf 2 assists. Met 6 op 31 staat de Franse club op de achttiende en laatste plaats in de Euroleague. Virtus Bologna incasseerde dan weer een dertiger tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv: 111-80. Ismael Bako tekende voor 6 punten en 3 rebounds. Met nog slechts drie speeldagen op de affiche is de Italiaanse topploeg met 13 op 31 en een veertiende plaats uitgeschakeld voor een stek in de kwartfinale.

Valencia van Van Rossom heeft nog waterkansje Wie nog wel een kansje maakt op een stek in de kwartfinale en ondanks een 92-73 nederlaag bij het Servische Partizan Belgrado is het Valencia van Sam Van Rossom. De Belgische guard is in volle revalidatie na een operatie aan de knie en hoopt in april zijn comeback te maken. Valencia moet in de laatste drie partijen, naar Zalgiris Kaunas, thuis tegen het Virtus Bologna van Ismael Bako, en naar Barcelona enerzijds wel een perfecte drie op drie noteren en anderzijds hopen dat de concurrenten onderuit gaan. De winnaars van de kwartfinales (best of five) zijn geplaatst voor de Final Four van de Euroleague, de zeg maar NBA van Europa, die op 19 en 21 mei doorgaat in het Litouwse Kaunas.

Valencia, met hopelijk in april opnieuw Sam Van Rossom, mog nog hopen op de kwartfinale. — © ISOPIX

Lecomte versus Ulm in EuroCup In de EuroCup, de tweede Europese clubcompetitie in het basketbal, verloor Manu Lecomte (4 punten, 1 assist) met Buducnost Podgiroca op de slotspeeldag met 77-72 van Turk Telekom. Met 9 op 18 eindigt de ploeg uit Montenegro op de zesde stek. De top-acht uit de twee groepen zijn geplaatst voor de 1/8ste finales. Brusselaar Lecomte en Buducnost komen in de 1/8ste finales uit tegen Ulm. De Duitse ploeg eindigde met 11 op 18 op de derde stek in poule A.