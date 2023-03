“Wees niet gek, doe de tekencheck”: campagne wil risico op ziekte van Lyme verkleinen

Nu de koudste winterdagen achter ons liggen, worden ook de teken in onze natuur actiever. De campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck’ geeft duidelijke en eenvoudige informatie over wat te doen bij een tekenbeet. De boodschap is gemakkelijk: controleer, verwijder en volg op. Dat laat het Agentschap Zorg en Gezondheid donderdag weten.

“Controleer jezelf altijd op tekenbeten wanneer je in de natuur bent geweest en doe dat nog diezelfde dag. Vind je een teek? Verwijder die dan rustig en in één beweging, zonder ze te draaien of plat te duwen. Het is belangrijk de teek te verwijderen, want van een tekenbeet kan je ziek worden”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid.

Een tekenbeet hou je best een maand in de gaten. Een steeds groter wordende rode plek kan een symptoom zijn van de ziekte van Lyme. Soms krijgen mensen ook griepachtige symptomen zoals koorts in combinatie met spier- en/of gewrichtspijn. Ga dan zeker naar de huisarts. De ziekte van Lyme kan met antibiotica behandeld worden.

Op de app Tekennet kan je de beet registreren en zo het wetenschappelijk onderzoek naar teken en tekenziekten steunen. Je kan er ook volgen hoeveel tekenbeten er al gemeld zijn. “Zo zien we bijvoorbeeld dat er de voorbij weken al sporadische meldingen waren. Niet verrassend, teken worden actief bij temperaturen boven de 10 à 12 graden. Bij ons zijn ze vooral in het voor- en het najaar actief, wanneer het warmer en nog vochtig is”, aldus Moonens.

Teken kan je overal in de natuur tegenkomen, dus niet alleen in de bossen. Ook bij het tuinieren of als je buiten gaat wandelen of spelen in het park kan een teek je pad kruisen. Zelfs in de stad. Ze zijn op zoek naar voedsel en kruipen daarom op mensen en dieren en bijten zich vast.